Prodways Group : chiffre d'affaires consolidé de 16,4 ME au troisième trimestre

(Boursier.com) — Prodways Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 16,4 ME au troisième trimestre, en progression de +26% et +16% sur une base organique. Cette performance confirme la dynamique de croissance et les tendances observées au 2ème trimestre. Elle est le résultat combiné de :

"La bonne tenue des marchés et des activités ;

La base de revenus solide, en croissance et fortement récurrente ;

L'acquisition de la société Créabis en Allemagne au début du 3ème trimestre".

Des tendances porteuses sur l'ensemble des activités

A court-terme, au-delà de la bonne trajectoire des activités motrices sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes de machines pourraient bénéficier du déblocage des décisions d'investissement, jusqu'alors ralenties par manque de visibilité. La reprise des salons d'affaires à partir du 4ème trimestre sera notamment un catalyseur pour les commandes à venir. Pour l'année 2021, Prodways Group confirme sa guidance, soit une croissance d'environ +20% du chiffre d'affaires et un niveau de profitabilité, fruit du plan de transformation, qui devrait se maintenir autour du niveau du 1er semestre.

A moyen-terme, les tendances structurelles qui soutiennent nos activités cette année vont perdurer et s'accélérer dans les années à venir : la digitalisation des activités industrielles et médicales, la mise en place de modes de production plus responsables et plus proches géographiquement ou encore les attentes toujours plus fortes de personnalisation des produits de consommation. Cet environnement porteur, combiné au bon positionnement de Prodways Group sur ses secteurs, conforte le groupe dans ses ambitions de croissance future.