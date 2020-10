Prodways Group : +10% !

(Boursier.com) — Prodways Group grimpe de près de 10% ce mercredi à 1,77 euro, alors que le spécialiste de la conception et fabrication digitale a publié de nouvelles fonctionnalités innovantes intégrées au sein de sa gamme d'imprimantes 3D compactes MOVINGLight ProMaker LD Series : la Super-Résolution 3D et le post-traitement par centrifugeuse. Ces récentes innovations confortent la position de la technologie MOVINGLight sur le marché dentaire et plus spécifiquement sur le segment en forte croissance des gouttières orthodontiques... Initialement lancé aux Etats Unis, ce marché se développe également en Europe. Ainsi, la société polonaise Brightalign spécialisée dans la fabrication de ces produits d'orthodontie vient de d'accroitre ses capacités de production avec l'achat simultané de deux machines MOVINGLight ProMaker LD 20 après avoir déjà acheté deux machines Prodways de générations précédentes. Cette commande confirme l'essor croissant de cette application de l'impression 3D pour la production. Il s'agit de la plus importante, toutes technologies d'impression 3D confondues.

"Prodways continue d'innover afin d'améliorer la qualité d'impression de ses machines, et par conséquent la finition des produits fabriqués" commente Portzamparc qui estime que les avancées technologiques, ainsi que le succès commercial remporté en Pologne, sont "encourageants"..."Dans l'attente d'avoir plus de visibilité sur l'impact de ces annonces sur la 'top-line', nous restons à 'Renforcer' avec un objectif de cours de 1,84 euro" conclut l'analyste.