Prodways grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Prodways grimpe de plus de 8% ce jeudi à 2,63 euros, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 71 ME en 2021, en progression de +23% et +20% sur une base organique. Résultat direct du plan de transformation opérationnelle et des efforts mis en oeuvre pour consolider les sociétés acquises, le profil de profitabilité de Prodways s'est fortement amélioré. L'EBITDA courant, en progression de +163%, fait ressortir une marge de 12,5%, un niveau jamais atteint par le passé. Pour la première fois de son histoire, Prodways dégage ainsi un résultat d'exploitation positif de 4,3 ME en 2021 contre -3,8 ME en 2020. Le résultat net est de +0,6 ME.

A la fin décembre 2021, Prodways était toujours en situation de trésorerie nette positive, à hauteur de 1,3 ME. Grâce à la bonne orientation de l'ensemble de ses activités, Prodways Group entend poursuivre la croissance de ses revenus de manière continue dans les années à venir.

A court-terme, pour l'année 2022, le groupe se donne comme objectif une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 10%. Cet objectif a été revu à la hausse depuis la précédente communication suite au bon début d'année de Prodways. Le 1er trimestre 2022 devrait être particulièrement soutenu.

Cette croissance devrait être amplifiée par des opérations de croissance externe. La progression du chiffre d'affaires et la poursuite de la maitrise des coûts devraient en outre permettre une amélioration des résultats...

"Avec cette publication, le groupe démontre à nouveau sa capacité à intégrer ses acquisitions tout en améliorant sa profitabilité" commente Portzamparc qui souligne que Prodways a construit grâce à ses différentes acquisitions un des plus grands parcs de machines d'Europe. "Avec 60% de revenus récurrents, le profil du groupe apparaît désormais plus défensif... Après mise à jour de nos comparables et de nos paramètres de marché, nous abaissons notre objectif de 3,45 à 3,33 euros mais restons à 'Acheter' sur le dossier.