Prodways : forte croissance de la capacité d'autofinancement en 2022

(Boursier.com) — Prodways Group a réalisé un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros sur l'année 2022, soit une croissance de +14%, dont +9% de croissance organique. Les activités du groupe ont connu une progression de leurs revenus en 2022, à l'exception d'une seule au sein de la division Products (laboratoire de prothèse dentaire Cristal).

Prodways Group a réalisé un Ebitda courant de 11,4 ME en 2022, en forte croissance de +29% par rapport au niveau de 2021. Cette amélioration de la profitabilité résulte notamment de l'effet sur une année pleine du travail de réorganisation achevé durant l'année 2021 et de l'accroissement de l'activité. Il s'agit de la meilleure performance annuelle de Prodways et témoigne du business model pertinent du groupe.

La marge d'Ebitda courant ressort ainsi à 14%, le plus haut niveau réalisé par Prodways. Elle s'établit 1 pt en-dessous de la fourchette de guidance indiquée lors des résultats semestriels en raison notamment du ralentissement de l'activité de fourniture directe de produits et services pour les praticiens dentaires (laboratoire Cristal, qui représente désormais moins de 4% des revenus).

Grâce à la croissance des revenus et de l'amélioration de la marge d'Ebitda, le résultat d'exploitation progresse à la fois dans la division Systems (+0,4 ME) et dans la division Products (+1,1 ME). Le résultat opérationnel du groupe, après prise en compte des éléments non-récurrent pour 0,9 ME, s'établit ainsi à 4,9 ME (1,8 ME en 2021).

Le résultat net part du groupe s'établit à 1,5 ME (0,6 ME un an plus tôt).

La capacité d'autofinancement de Prodways Group a fortement augmenté en 2022, dépassant désormais 10 ME (5,9 ME en 2021). Cette performance est partiellement compensée par la variation supérieure à la normale du besoin en fonds de roulement de +4,4 ME en 2022. Elle s'explique par un accroissement des stocks par prudence pour les besoins de production, ainsi que l'impact du changement de saisonnalité dans l'activité Software. Le niveau de besoin en fonds de roulement commence déjà à baisser début 2023. Avec 14 ME de trésorerie disponible, la dette nette s'établit à un niveau sain de 3,4 ME, contre une situation de trésorerie nette positive de 1,3 ME fin 2021, notamment en raison de l'acquisition de la société Auditech en 2022.

Perspectives

Des nouvelles initiatives sont déjà en cours de déploiement en 2023 afin de préparer le terrain pour les années futures. Prodways Group se positionne pour investir et profiter des nombreuses opportunités de marchés en poursuivant sa stratégie de croissance et rentabilité.

Le plan stratégique BOOST à horizon 2028 vise à développer les revenus du groupe sur l'ensemble de ses activités, tout en maintenant une profitabilité à deux chiffres. Ce plan vise à engager les clients dans des projets industriels ambitieux de long terme, renforcer les efforts commerciaux pour accélérer la croissance organique, poursuivre des investissements ciblés en R&D et accélérer le développement grâce à des acquisitions ciblées.

Compte-tenu de la bonne orientation des activités, Prodways Group se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires autour de +10% en 2023. Ce chiffre n'inclut pas l'effet d'éventuelles nouvelles acquisitions. La profitabilité du groupe, bien qu'intégrant des efforts liés aux investissements du plan BOOST, devrait s'améliorer par rapport au 2e semestre 2022 et s'établir autour de 12% de marge d'Ebitda courant.

Par ailleurs, Prodways indique que la cession d'une participation minoritaire pourrait avoir lieu prochainement, avec une plus-value très significative (plusieurs millions d'euros). Cette cession apporterait une contribution importante au résultat de l'année 2023.