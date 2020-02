Prodways en croissance de 17% sur l'année

Prodways en croissance de 17% sur l'année









Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Prodways au 31 décembre 2019 atteint 71,3 millions d'euros, en forte progression de 17,1% (+6,3% à données comparables) et supérieur à l'objectif annuel. Le groupe réalise un quatrième trimestre en hausse de 3,1% à données publiées (stable à données comparables) sur une base de comparaison 2018 élevée.

Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés - a réalisé un chiffre d'affaires de 44,9 millions d'euros sur l'exercice, soit une hausse de 16,8% à données publiées et 7,6% à données comparables. Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires du pôle s'établit à 13,6 millions d'euros, en hausse de 0,5%.

Le pôle Products - comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales - enregistre un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros sur l'exercice 2019, en hausse de 17,9% (+3,1% à périmètre comparable, hors Surdifuse-l'Embout Français acquis en janvier 2019). Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires du pôle ressort à 6,7 millions d'euros, en hausse de 13,7% à données publiées et de 0,1% à données comparables.

En 2019, le groupe a continué de consolider ses activités en acteur intégré positionné sur l'ensemble de la chaine de valeur du digital manufacturing. Le groupe est bien positionné pour saisir les opportunités et être acteur de la transformation digitale de l'industrie. Dans un contexte d'attentisme dans certains secteurs industriels et de productions de série qui tarde à se matérialiser, le groupe reste attentif aux opportunités de marché.

Prodways Group travaille depuis plusieurs années sur des projets d'industrialisation de l'impression 3D dans différents secteurs d'activité. Ces projets mettent en oeuvre un nombre important de machines dédiées à des applications de production consommant plusieurs tonnes de matière. Le groupe espère une première commande de ce type dans les prochains mois.

Pour 2020, Prodways Group vise un objectif de croissance d'environ 5% de son chiffre d'affaires.