Prodways : deux contrats dans l'activité de vente de matières

Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Prodways a contractualisé la vente de résines liquides auprès de deux spécialistes européens du dentaire. Ces premiers succès à l'échelle industrielle confortent la firme dans sa stratégie de développement axée sur des machines et matières plastiques pour les applications de production.

Le premier client, une société en forte croissance du secteur de l'orthodontie, s'est équipé d'un parc de machines Prodways ProMaker LD10 et LD20 pour augmenter sa production jusqu'à près d'un million de gouttières orthodontiques par an. La société accélère en parallèle sa consommation de résine liquide PLASTCure Model spécifiquement développée pour l'impression 3D de modèles dentaires utilisés pour la production de gouttières orthodontiques, ces derniers nécessitant un niveau de précision élevé. Le second client est un acteur global de l'industrie dentaire qui renouvelle et accroit sa consommation de matières Prodways.

Ces deux clients industriels récents devraient consommer à eux deux plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées, démontrant l'utilisation grandissante de l'impression 3D dans ce secteur.

L'activité de vente de matières est une des activités les plus rentables du groupe. Elle est portée par la croissance du parc installé d'imprimantes mais aussi par la demande de clients à la recherche de l'expertise des matières médicales de Prodways.