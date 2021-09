Prodways : de retour sur les 3 euros

(Boursier.com) — Prodways grimpe de 2,6% sur les 3 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 34,1 ME au 1er semestre 2021, en croissance de +27%.

L'EBITDA, en progression de +214%, a fait ressortir une marge de 13,2%, un niveau jamais atteint par le passé et fait de Prodways l'une des sociétés les plus rentables du secteur de l'impression 3D parmi les sociétés cotées dans le monde.

Cette amélioration significative est d'abord le résultat de la baisse significative de la base de coûts opérationnels, en diminution de 13% par rapport au 1er semestre 2019.

Pour la première fois de son histoire, Prodways a dégagé ainsi un résultat d'exploitation positif, de 2,2 ME au 1er semestre 2021. Ce changement de profil de profitabilité confirme la transformation réussie du groupe et témoigne de l'efficience opérationnelle atteinte par la société. Le résultat net est de -0,3 ME.

Pour l'année 2021, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire et dans le périmètre actuel, Prodways vise une croissance d'environ +20% du chiffre d'affaires soutenue par la dynamique de reprise et la bonne tenue des marchés du groupe. Le niveau de profitabilité, fruit du plan de transformation, devrait également se maintenir autour du niveau actuel.

"Ces résultats viennent confirmer par les chiffres la pertinence de la restructuration du groupe, et sa capacité à intégrer les acquisitions. Avec une position de trésorerie nette solide (20,1 ME fin du S1 2021) et un bilan désendetté, le management indique être toujours à la recherche d'opportunités M&A. Cependant, les valorisations très élevées du secteur sont pour le moment dissuasives... Après mise à jour de nos paramètres de marché, notre TP ressort inchangé à 3,3 euros. Nous restons à 'Acheter' sur le dossier" conclut l'analyste.