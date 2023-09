Prodways : dans le vert après le point intermédiaire

(Boursier.com) — Contre la tendance, Prodways avance de 1,1% à 1,7 euro après la publication de résultats sans grande surprise (légèrement meilleurs qu'attendus) et la confirmation de ses objectifs annuels. Le management a réitéré sa guidance d'une croissance de l'ordre de 5% avec une marge EBITDA de 8%, ce qui implique donc un second semestre plus faible.

Le scénario actuel de TP ICAP Midcap est de ce fait confirmé malgré ce S1 meilleur que prévu. Si 2023 sera un exercice de transition pour le groupe, le management confirme sentir des signaux positifs pour une reprise sur 2024 avec potentiellement des nouvelles commandes d'envergure qui pourraient même se matérialiser d'ici la fin d'année. En attendant d'avoir des éléments concrets sur ces potentiels contrats, le broker préfère maintenir sa recommandation 'conserver' et sa cible de 2,5 euros.

Portzamparc reste quant à lui à "conserver" en visant un cours de 2,2 euros et en tablant toujours sur une marge d'Ebitda de 8,3%.