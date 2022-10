Prodways : confirme sa guidance

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires de Prodways s'élève à 17,2 millions d'euros, en croissance de 5% et stable sur une base organique. Il reflète le changement de saisonnalité par rapport à 2021, déjà détaillé lors de la publication précédente, ainsi que le décalage de certaines livraisons d'imprimantes prévues à la fin du mois de septembre vers le mois d'octobre, sans impact sur les perspectives 2022. Le 3e trimestre a notamment été marqué par un nombre important de commandes d'imprimantes 3D, dont certaines seront utilisées pour le marché de l'orthodontie et d'autres dans le processus de fabrication de prothèses dentaires de tous types. Ces dernières commandes concrétisent ainsi les prémices d'une application de l'impression 3D plus large dans le secteur dentaire, au-delà des gouttières d'alignement. Grâce à ses succès commerciaux, Prodways confirme ainsi sa guidance 2022 annoncée en septembre, tant en termes de revenus que de profitabilité.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 58,8 ME (50,5 ME un an plus tôt). Il croît de +16,4% (+10,2% en organique). Sur ces 9 premiers mois, les revenus de la division Systems progressent de +14,3% à 35,8 ME.

Grâce aux livraisons d'imprimantes prévues dans la division Systems au 4è trimestre et à la bonne tenue de la division Products, Prodways Group confirme sa guidance 2022 avec un objectif de croissance des revenus de l'ordre de +15% et une marge d'Ebitda courant entre 15% et 20%.