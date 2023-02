Prodways : chiffre d'affaires 2022 de 81 ME

(Boursier.com) — Prodways a réalisé un chiffre d'affaires de 81 ME sur l'année 2022, soit une croissance de +14%. Le quatrième trimestre, avec 22 ME de revenus, a notamment été marqué par un nombre important de livraisons d'imprimantes 3D pour le secteur dentaire et par une progression des consommations de matières 3D.

Les activités du groupe ont connu une progression de leurs revenus en 2022, à l'exception d'une seule au sein de la division Products. L'activité de fourniture directe de produits et services pour les praticiens dentaires, qui représente désormais moins de 4% des revenus, a connu une perte de vitesse significative au deuxième semestre dont la défaillance de son 1er client. Ses revenus ont en conséquence baissé de 16% et l'activité fait l'objet d'un plan de redressement énergique. Les revenus du reste des activités ont progressé de +16%.

Compte-tenu de la bonne orientation des activités, mais également d'une certaine prudence dans le contexte macro-économique actuel, Prodways Group se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à 10% en 2023.

Le 1er trimestre 2023 est engagé sur une bonne dynamique, même s'il sera inférieur au 1er trimestre 2022 en raison d'un effet de base défavorable...