Prodways : carnage boursier après le warning

(Boursier.com) — Prodways plonge de près de 30% à 1,44 euro en début de séance, logiquement et lourdement sanctionné après son profit warning. Le management anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de +5% par rapport à 2022 (contre "autour de +10%" précédemment) et une marge d'EBITDA courant autour de 8% (contre "autour de 12%" précédemment).

La base de revenus récurrents de Prodways, qui représente environ 60% du chiffre d'affaires, reste solide mais ne compense pas le décalage des investissements de clients dans des nouveaux projets industriels, notamment en raison du contexte de financement tendu. En conséquence, les livraisons de nouvelles imprimantes 3D, ainsi que les ventes de matières associées à ces nouvelles imprimantes, sont revues à la baisse pour 2023, a expliqué le groupe. Compte-tenu du levier opérationnel, la revue à la baisse de la guidance de revenus entraîne une baisse mécanique de guidance de la marge d'EBITDA courant 2023. La profitabilité 2023 est également impactée par le renforcement des équipes de Prodways, qui se structure cette année afin de réaliser son plan de développement à 5 ans.

Le momentum devrait rester peu enthousiasmant sur les prochains mois avant un très hypothétique rebond des commandes début 2024 sur Systems comme semble l'anticiper le groupe, affirme Oddo BHF. Le courtier est davantage mesuré au regard des raisons du warning. En parallèle, le risque de retour de papier à court terme n'est pas à exclure. En effet, l'AG d'Exail Technologies (ex Groupe Gorgé) qui se tient ce jour devrait approuver la distribution à ses actionnaires le 23/06 prochain du solde de sa participation dans Prodways soit 6% du capital i.e. environ 7 ME, dont environ 3,9 ME au flottant (le solde revenant à l'actionnaire principal d'Exail à savoir la famille Gorgé), ce qui est loin d'être négligeable au regard de la liquidité quotidienne de Prodways (en moyenne 29k actions échangées sur les 30 derniers jours). Ainsi, le broker dégrade le titre à 'sous-performer' avec une cible abaissée de 2,9 à 2 euros.

S'il reste convaincu du fort potentiel du groupe à moyen terme sur son marché, TP ICAP MIDCAP estime qu'à court terme, il manque désormais clairement de catalyseurs pour espérer une revalorisation du titre. Il abaisse en conséquence sa recommandation à 'conserver' avec un objectif révisé de 3,3 à 2,5 euros suite à l'ajustement de ses estimations et à l'évolution de la valorisation des comparables.