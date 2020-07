Prodways : CA publié

Prodways : CA publié









Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Prodways s'est établi à 26,8 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 35,3 millions d'euros un an plus tôt.

Comme anticipé, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 a été impacté négativement par la crise sanitaire et le confinement. Il ressort en baisse de 36,5% à 11,4 millions d'euros. Cependant, le groupe a constaté une amélioration progressive de l'ensemble de ses activités tout au long du trimestre et un net rattrapage au mois de juin qui ressort en hausse de +12% par rapport à juin 2019.

Perspectives 2020

Dès le début de la crise, Prodways Group a mis en oeuvre des initiatives de réduction des coûts et d'ajustement de son outil industriel. Ces actions permettent d'atténuer dans une certaine mesure le ralentissement des activités, tout en continuant à investir dans les technologies pour soutenir la croissance future. Néanmoins, les résultats du premier semestre 2020 seront nettement impactés par la baisse d'activité et des dépréciations d'actifs sans effet cash que le groupe étudie actuellement de manière approfondie.

A ce stade, la direction reste prudente sur les tendances attendues au second semestre 2020. Le groupe a constaté un effet rattrapage au mois de juin mais la pandémie de COVID-19 est toujours active créant des incertitudes persistantes.

Bien que l'environnement macroéconomique soit incertain à court terme, le groupe reste confiant dans son modèle et les opportunités à long terme sur ses marchés. Le Groupe dispose en outre d'une situation financière solide avec une trésorerie disponible de plus de 20 millions d'euros au 30 juin 2020.

Prochain rendez-vous financier : Publication des résultats du premier semestre 2020 le mardi 22 septembre 2020 après bourse.