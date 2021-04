Prodways : bonne publication

Prodways : bonne publication









Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Prodways Group monte de 0,7% à 2,88 euros ce jeudi, après avoir réalisé un bon trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé de 16,6 millions d'euros (+7,4%). Le groupe poursuit ainsi sa trajectoire de croissance grâce à une bonne performance de ses deux divisions Systems et Products...

Raphaël Gorgé, fondateur de Prodways Group et actuel président exécutif, reprend les fonctions de Directeur général qu'il occupait de 2013 à 2018. La nouvelle phase qui s'annonce pourra se bâtir sur des bases consolidées, propices à une accélération de la croissance et une reprise d'éventuelles acquisitions.

L'intérêt et l'adoption des technologies d'impression '3D' pour la production industrielle se sont accélérés depuis un an. Dans ce contexte, Prodways Group s'estime très bien placé pour capter le potentiel de croissance significatif du marché . Depuis plusieurs années, le groupe se positionne comme un spécialiste et un acteur de référence de la production industrielle de pièces plastiques et polymères sur-mesure, grâce à son expertise sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'impression 3D. Le très bon premier trimestre 2021 confirme la pertinence des orientations stratégiques et la trajectoire de croissance des revenus, qui devrait s'accélérer au 2e trimestre.

"Cette bonne publication n'entraine pas de modification de notre scénario, qui vise un chiffre d'affaires 2021 de 66 ME" commente Portzamparc qui vise un cours de 2,90 euros en restant à "conserver" sur le dossier.