Prodways : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Prodways Group monte de 1,5% à 2,72 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé l'accélération du projet industriel majeur remporté fin 2021 auprès d'un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires basé aux Etats-Unis. Le client poursuit son développement avec une commande de 6 imprimantes 3D supplémentaires et des commandes importantes de matière associée.

A la livraison de ces machines, prévue aux mois de juin et juillet 2022, le parc installé chez cet acteur mondial du dentaire atteindra ainsi 14 imprimantes 3D, avec une capacité de plus de 1,5 million de pièces par an en rythme de croisière. Ce projet avait en effet déjà généré une commande de 8 machines en 2021, qui ont été livrées sur les différents sites de production et donnent une entière satisfaction au client.

Cette commande supplémentaire d'imprimantes est accompagnée d'importantes commandes de résine liquide : 8 tonnes ont été livrées depuis le début de l'année à ce client, qui a d'ores et déjà commandé 10 tonnes supplémentaires pour le reste de l'année 2022.

Prodways souligne que la production de modèles dentaires est aujourd'hui la plus importante application de l'impression '3D' au monde et recèle encore un fort potentiel de croissance : les différents leaders sur le marché des gouttières d'alignement transparentes anticipent une croissance moyenne de l'ordre de 20% par an d'ici à 2028, avec plusieurs centaines de millions de patients potentiels dans le monde... "Cette commande complémentaire, bien qu'attendue, reste une bonne nouvelle pour le groupe... Après mise à jour de notre scénario et de nos comparables, nous abaissons notre objectif de cours de 3,18 à 3,10 euros" conclut Portzamparc.