Prodways : bon 1er trimestre ; retour de Raphaël Gorgé

Prodways : bon 1er trimestre ; retour de Raphaël Gorgé









Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Prodways Group réalise un bon trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé de de 16,6 millions d'euros (+7,4%). Le groupe poursuit ainsi sa trajectoire de croissance grâce à une bonne performance de ses deux divisions Systems et Products...

La division Systems, comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés, réalise un chiffre d'affaires supérieur à 10 ME, et efface ainsi l'impact de la crise sanitaire en 2020. Cette performance est notamment due à la dynamique des ventes des logiciels et des matières, qui ont toutes deux généré des revenus records pour un 1er trimestre. La division Products, comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales, enregistre un chiffre d'affaires de 6,2 ME, en croissance de près de 10%. Cette progression est principalement due à la reprise très dynamique des activités médicales (+23% par rapport au 1er trimestre 2020), qui s'étaient arrêtées mi-mars l'an passé. Les applications d'impression 3D dans le domaine de l'audiologie ont notamment connu un fort succès avec un 1er trimestre record (en croissance de 27% par rapport à 2020).

Perspectives

Raphaël Gorgé, fondateur de Prodways Group et actuel président exécutif, reprend les fonctions de Directeur général qu'il occupait de 2013 à 2018. La nouvelle phase qui s'annonce pourra se bâtir sur des bases consolidées, propices à une accélération de la croissance et une reprise d'éventuelles acquisitions.