Prodways arrête son activité déficitaire de vente de petites imprimantes pour la joaillerie

(Boursier.com) — Prodways annonce aujourd'hui l'arrêt de son activité de vente de petites imprimantes pour la joaillerie. "La performance décevante de 2023, essentiellement due à la faiblesse des ventes de machines, amène le groupe à prendre des mesures afin d'améliorer ses résultats rapidement et de manière structurelle", commente Prodways.

Prodways compte se concentrer sur le segment des grandes imprimantes industrielles à forte valeur ajoutée.

Les ventes de ces petites imprimantes (d'une valeur unitaire de l'ordre de 15 kEUR), ainsi que la matière et les services associés, ont généré en 2023 un chiffre d'affaires proche de 5 ME et une perte opérationnelle significative. L'arrêt de cette activité aura donc un impact positif sur la profitabilité de Prodways.

L'arrêt de l'activité joaillerie est mis en oeuvre dès à présent et devrait être finalisé d'ici la fin de l'été 2024. L'impact dans les comptes 2023 est estimé à ce stade aux alentours de 15 MEUR de dépréciations d'actifs (sans impact sur la trésorerie). En 2024, les coûts liés à cet arrêt devraient représenter un peu plus de 1 MEUR, essentiellement au 1er semestre.