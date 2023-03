Prodware : une bonne nouvelle ?

(Boursier.com) — Prodware prend 0,5% à 2,60 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 188,3 ME, contre 165,5 ME en 2021, soit une hausse soutenue de 13,7%. L'activité s'est accélérée tout au long de l'exercice, notamment au dernier trimestre, période traditionnellement à forte saisonnalité, avec un revenu de 64,3 ME en hausse de 22%, bénéficiant notamment de la signature de nouveaux contrats.

Le Chiffre d'affaires en mode SaaS (27,5% de l'activité globale) a poursuivi son essor (+17,8%) à 51,9 ME. En associant la partie managed services, liée directement aux ventes SaaS, le chiffre d'affaires de l'activité ressort à 102,6 ME, soit 54,5% du total. Conformément à la stratégie du groupe, ce segment voit sa part augmenter d'année en année dans la contribution globale grâce à la récurrence des contrats à long terme et à la bonne adéquation de ce modèle aux aspirations des clients et aux modèles économiques des principaux éditeurs de logiciels.

La bonne orientation de l'activité organique portée par la hausse des revenus récurrents et la performance de ses offres à forte valeur ajoutée conduit Prodware à afficher sa confiance dans la poursuite de sa croissance en 2023... "Prodways, qui depuis quelques temps communiquait sur ses ambitions d'adresser le marché de la prothèse dentaire en complément de celui des gouttières d'alignement, annonce le développement d'une nouvelle résine" commente Portzamparc. "Celle-ci, dénommée 'Provivic Denture Base', permet à un laboratoire d'imprimer une base de prothèse dentaire en moins de 10 minutes... Cette nouvelle résine, certifiée par la FDA et l'UE, sera dans un premier temps disponible aux États-Unis et en Europe, avant d'adresser de nouvelles régions. Une bonne nouvelle pour le groupe, qui continue de développer son offre dans le secteur dentaire" conclut l'analyste qui vise un cours de 3 euros en restant à "conserver" sur le dossier.