Prodware renoue avec les bénéfices en 2022

(Boursier.com) — En 2022, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 188,3 ME (165,5 ME en 2021), soit une hausse soutenue de 13,7%. L'activité a bénéficié notamment de la poursuite de l'essor des ventes SaaS, dont la contribution au chiffre d'affaires global atteint désormais 27,5%. Elle poursuit son essor (+17,8%) à 51,9 ME. En associant la partie service liée directement aux ventes SaaS, le chiffre d'affaires de l'activité ressort à 102,6 ME, soit 54,5% du total. Cette dynamique renforce la récurrence des revenus du Groupe et la bonne adéquation de ce modèle, qui est parfaitement adapté aux demandes des clients et aux modes de commercialisation des principaux éditeurs de logiciels.

En 2022, la marge d'Ebitda s'améliore de 5,8 points à 27,6% et atteint un niveau bien supérieur à ceux constatés avant la pandémie. Prodware récolte aujourd'hui les fruits de sa stratégie axée sur la hausse du revenu SaaS et la montée en puissance de son expertise dans la transformation digitale.

Dans le prolongement de la croissance constatée sur l'Ebitda, le Résultat Opérationnel Courant fait plus que doubler à 29,3 ME, dégageant ainsi une marge opérationnelle de 15,6%.

Le résultat financier s'élève à -11,2 ME en 2022, en légère amélioration de 0,3 ME par rapport à 2021, la hausse du coût de l'endettement financier étant compensée par une forte réduction des provisions sur actifs financiers. Après comptabilisation d'un impôt de 2,5 ME, le résultat net part du Groupe atteint 15,7 ME en 2022 (-68,5 ME pour le précédent exercice). En 2021, Prodware avait comptabilisé une dépréciation exceptionnelle de -65,1 ME sur la valeur des actifs "on-premise".

Structure bilancielle renforcée

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres de Prodware s'élèvent à 100,7 ME (83,3 ME un an plus tôt).

Le montant de la dette nette atteint 129,4 ME. Ce montant intègre la dette de locations IFRS et représente 2,49 fois l'Ebitda consolidé du groupe, soit un niveau très inférieur au covenant de la dette à long terme fixé à 3,25.

Perspectives

La bonne orientation de l'activité organique portée par la hausse des revenus récurrents et la performance de ses offres à forte valeur ajoutée conduit Prodware à afficher sa confiance dans la poursuite de sa croissance en 2023.