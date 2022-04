Prodware : plombé par des dépréciations en 2021

(Boursier.com) — En 2021, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 165,5 millions d'euros (172,4 ME en 2020), soit une baisse de -4%. Retraité de la sortie du périmètre des activités d'intégration de Prodware Israël cédées en septembre 2020, l'activité ressort en légère progression, à +0,4% en 2021.

En 2021, la marge d'Ebitda ressort à un niveau toujours élevé de 21,8%. Cette légère diminution, comparée à l'année 2020 est liée à une hausse des frais de personnel -non immédiatement profitables- pour préparer le futur et une croissance souhaitée forte. Le taux d'Ebitda revient ainsi dans les standards du groupe.

Le résultat opérationnel courant est résilient à 14,4 ME en baisse limitée de 6%.

Prodware a décidé de tenir compte de la très forte diminution de la commercialisation des offres "on-premise" au profit de celles en mode SaaS, très largement favorisées par les grands donneurs d'ordre. Les tests annuels d'impairment sur la valeur des actifs "on-premise" qui ont été réalisés ont fait apparaître une différence entre leur valeur résiduelle à l'actif du bilan et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs que Prodware peut raisonnablement attendre de ces actifs. En conséquence, le groupe a pris la décision de constater une dépréciation exceptionnelle pour l'ensemble de l'exercice 2021 d'environ 65 ME.

Le résultat opérationnel affiche donc une perte de -50,7 ME à fin décembre 2021 à comparer avec un profit de +15,6 ME à fin décembre 2020.

Le résultat financier s'élève à -11,4 ME en 2021, en baisse de -5 ME par rapport à 2020 en raison d'une hausse du coût de l'endettement financier et de commissions liées à la mise en place d'une ligne de financement uni-tranche à longue maturité, afin d'accompagner sa croissance. La part non récurrente de cette hausse ressort à 3,6 ME.

Le résultat net part du Groupe atteint -68,5 ME en 2021 (+7,6 ME pour le précédent exercice).

Retraité de l'ensemble des exceptionnels de l'année, (provisions liées aux tests d'impairment pour 64,6 ME, charges financières nettes non récurrentes pour 3,6 ME et impôts différés pour 5,6 ME), le résultat net part du groupe de Prodware s'établit à un bénéfice normatif de +5,4 ME.

Structure bilancielle solide

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de Prodware s'élèvent à 83,3 ME.

Afin de financer son développement avec le maximum de souplesse, le Groupe a mis en place une ligne uni-tranche in fine de 7 ans de 140 ME et ainsi de bénéficier d'une maturité rallongée sans besoin d'amortissement dans les prochaines années.

Le montant de la dette nette atteint 120,8 ME. Ce montant intègre la dette de locations IFRS. Il est de 110,5 ME hors IFRS 16.

Perspectives

En 2022, Prodware va poursuivre le développement de ses activités de Conseil, Edition, Intégration et Services Managés appliquées à la transformation digitale des entreprises. Le Groupe va également accélérer les initiatives engagées pour développer la part croissante des revenus en mode SaaS et des Services à très forte valeur ajoutée, notamment de Conseil et de Services Managés. Une attention particulière sera apportée aux revenus récurrents et profitables.