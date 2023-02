Prodware : Phast Invest lève 20 ME auprès de fonds Tikehau Capital

(Boursier.com) — Phast Invest, la société détenant près de 94% de Prodware SA, a réalisé avec succès une levée de fonds d'un montant de 20 millions d'euros.

Cette opération, réalisée sous forme d'augmentation de capital, sur la base d'une valorisation de Prodware de 300 ME. Elle a été souscrite à concurrence de 75% par plusieurs fonds gérés par Tikehau Capital et, pour le solde, par les managers historiques de Prodware.

A l'issue de cette opération, les associés historiques détiennent près de 88% du capital de Phast Invest.

Stéphane Conrard, Directeur Général Délégué de Prodware et Président de Phast Invest, commente : "Nous nous réjouissons de cette levée de fonds, qui s'inscrit dans notre plan de renforcement de nos fonds propres et qui nous permettra de poursuivre le développement de stratégies toujours à la pointe de l'innovation et d'accélérer le développement de Prodware à l'international".

En séance, Prodware grimpe de 4,97% à 8,02 euros dans un marché calme. L'action Tikehau gagne 0,76% à 26,45 euros.