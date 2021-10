Prodware : OPA à 8,80 euros par action !

(Boursier.com) — Phast Invest et les dirigeants et actionnaires de référence de Prodware (Philippe Bouaziz, Alain Conrard, Stéphane Conrard et François Richard) annoncent l'intention de dépôt par Phast Invest d'une offre publique d'achat visant les actions Prodware, à un prix de 8,80 euros par action Prodware. L'offre est motivée par la volonté des actionnaires historiques de prendre le contrôle de Prodware afin d'accélérer son développement et soutenir sa stratégie, tout en offrant une liquidité aux actionnaires de Prodware à un prix attractif.

Les actionnaires historiques, en qualité d'actionnaires de Phast Invest (dont ils détiennent l'intégralité du capital et des droits de vote), ont conclu le 20 octobre 2021 un pacte d'actionnaires en vertu duquel ils sont convenus du dépôt de l'offre par Phast Invest et se sont engagés, en cas de succès de l'offre, à apporter à Phast Invest l'intégralité des actions Prodware qu'ils détiennent, dans le cadre d'apports en nature soumis aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce.

Le pacte sera constitutif d'une action de concert entre Phast Invest et les actionnaires historiques vis-à-vis de Prodware. En conséquence, le concert détiendra 38,47% du capital et 43,67% des droits de vote de Prodware au dépôt de l'offre.

L'offre vise l'ensemble des actions Prodware non détenues par le concert (à l'exclusion des actions auto-détenues), soit environ 56,44% du capital et 50,09% des droits de vote. Elle est libellée à un prix de 8,80 euros par action. Ce prix fait ressortir une prime de 66% sur le cours de l'action Prodware à la clôture du marché le 19 octobre et de, respectivement, 75,7%, 66,5% et 61% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action Prodware au cours des 20, 60 et 120 derniers jours de bourse. L'offre sera soumise à la procédure normale conformément aux dispositions des articles 232- 1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

En application de l'article 231-9, I du règlement général de l'AMF, l'offre sera caduque si l'initiateur ne détient pas, seul ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce, à la clôture de l'offre, un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de Prodware supérieure à 50%.

Le concert n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où, à la clôture de l'offre, les actionnaires minoritaires de Prodware ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Prodware.

L'offre est financée par un financement externe levé par Phast Invest. Elle ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ni à aucune autre condition. Son dépôt interviendra dans les prochains jours.

Le Conseil d'administration de Prodware a désigné unanimement le cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant, sous réserve du droit d'opposition de l'AMF, afin d'établir un rapport incluant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre. Une demande de non-opposition a été déposée à l'AMF qui dispose d'un délai de dix jours de négociation pour formuler une éventuelle opposition. Le Conseil d'administration de Prodware se réunira à nouveau pour émettre son avis motivé sur l'offre après avoir notamment pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de l'avis du Comité Social et Economique de Prodware.

La cotation des actions Prodware sur Euronext Paris a été suspendue ce jour et reprendra demain. Le projet d'offre ainsi que le projet de note d'information qui seront déposés à l'AMF dans les prochains jours demeurent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Le calendrier de l'offre, qui sera déterminé par l'AMF, sera publié ultérieurement.