Prodware : légère baisse du chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — Prodware a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 15% au deuxième trimestre 2020. Sur l'ensemble du premier semestre 2020, la diminution d'activité se limite à 6,4% pour un chiffre d'affaires de 85,2 ME.

A partir de la mi-mars 2020, la société indique avoir pâti des conséquences de la crise sanitaire avec un impact sur ses activités d'intégration et de conseil, pour lesquelles l'accès des consultants aux sites de certains clients est devenu impossible pendant plusieurs semaines. La mise en place rapide de solutions de communication à distance et de télétravail, proposées notamment aux clients, a permis de compenser partiellement les effets des mesures drastiques de distanciation sociale. Le chiffre d'affaires des services d'intégration accuse ainsi un recul semestriel de 18,7% pour s'établir à 35,7 ME.

Le chiffre d'affaires de l'Edition en propre est quasi-stable à 29,1 ME et représente 34,2% du revenu global, un niveau en légère hausse de 1,5 points par rapport à la même période de l'exercice précédent. A contrario, le 1er semestre 2020 a enregistré la poursuite de l'augmentation des ventes de solutions en mode SaaS. Le chiffre d'affaires SaaS s'élève à 20,4 ME, en hausse de 17,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Prodware assure que la diminution ponctuelle de l'activité au cours du dernier trimestre n'aura pas de conséquences sur la rentabilité semestrielle et prévoit une reprise progressive de son activité au cours du deuxième semestre avec la réouverture des sites de ses clients, l'adoption renforcée des nouveaux modes de travail à distance et le démarrage de nouveaux projets.