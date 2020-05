Prodware : le chiffe d'affaires trimestriel ne baisse pas

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 46,9 ME contre 46,3 ME au 1er trimestre 2019, soit une progression de 1,4%.

Cette bonne performance, dans un contexte rendu morose à compter de mars 2020 par les effets sur l'économie de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, a été favorisée par les ventes en mode SaaS, qui ont enregistré une augmentation de 28,2% sur la période. Fer de lance de la stratégie du Groupe, elles représentent 17% de l'activité du Groupe contre 14% au 1er trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires de l'Edition en propre est en légère hausse à 16,1 ME (+3,3%) et s'établit à 34% du revenu global, un niveau stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

A contrario, le 1er trimestre 2020 a pâti d'un recul des prestations d'intégration et de conseil en raison de certains décalages de projets et de retards de signatures, liés en partie à l'impact du confinement des populations en Europe à compter du mois de mars. Cette activité est en retrait de 6,7% à 22,8 ME.

Sur le plan géographique, le chiffre d'affaires à l'international croit de 6,2% à 27,9 ME porté notamment par une bonne tenue des activités en Allemagne et en Hollande.