Prodware : forte croissance des bénéfices au 1er semestre 2023

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 108,3 millions d'euros (87,5 ME au 1er semestre 2022), en croissance soutenue de +23,8%. Retraitée de la contribution de l'acquisition Westpole, intervenue en mars 2023, la croissance à périmètre constant s'établit à 4,9%.

L'Ebitda du 1er semestre 2023 affiche 26,5 ME, en progression de 36,1% par rapport à la même période de 2022. Il bénéficie à la fois d'une meilleure absorption des frais fixes, liée à la hausse de l'activité, mais également d'une diminution relative des autres achats et charges externes. A contrario, Prodware a poursuivi ses investissements dans son capital humain avec une croissance des frais de personnel, en ligne avec celle de son chiffre d'affaires, afin de maintenir l'excellence opérationnelle auprès de ses clients et poursuivre le développement des solutions du futur.

Le Résultat opérationnel courant, intégrant notamment des dotations aux amortissements et provisions pour 8,9 ME (+11,8%), ressort à 16,7 ME, soit une progression de 61,1%.

Après comptabilisation d'un Résultat financier de -6,6 ME et d'un impôt de -1,5 ME, le Résultat net part du Groupe ressort à 8,9 ME, soit plus du double de celui de la même période de l'exercice précédent (4 ME à même date en 2022). Il est en croissance de 123,7%.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres de Prodware s'élèvent à 109,4 ME (100,7 ME au 31 décembre 2022).

Perspectives

Compte-tenu des performances déjà réalisées au 1er semestre 2023, et malgré un contexte macroéconomique moins favorable aux investissements des entreprises, Prodware affiche sa confiance dans sa capacité à poursuivre la progression de son activité au 2e semestre à la fois en organique et également en données publiées. La performance sera soutenue par la contribution de ses deux dernières acquisitions majeures, Westpole Belux, spécialisée sur le secteur Public et la Banque/Assurances et Protinus aux Pays-Bas, spécialisée dans le service aux organisations disposant de plus de 5.000 employés.