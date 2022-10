Prodware est à nouveau bénéficiaire

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 87,5 millions d'euros (81,6 ME au 1er semestre 2021), soit une hausse de +7,3%. Dans une conjoncture économique qui s'est progressivement tendue en raison du contexte géopolitique et de tensions inflationnistes moins favorables à l'investissement, le groupe a bénéficié de la résilience de son modèle SaaS (+8,6%) et du développement de l'Edition en propre (+8,2%), qui lui ont permis d'accroître son activité.

L'Ebitda du 1er semestre 2022 s'établit à 19,5 ME, en progression de 0,8 ME par rapport à la même période de 2021.

Après un 1er semestre 2021 fortement impacté par une dépréciation exceptionnelle d'environ 5 ME, en lien avec des tests d'impairment sur la valeur des actifs 'on-premise', le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2022 s'est fortement redressé et affiche 10,4 ME (-1 ME un an plus tôt). La performance opérationnelle du groupe revient ainsi à la normale.

Le résultat net part du Groupe fait apparaître une marge nette de 4,5% pour 4 ME de bénéfice.

Au 30 juin 2022, le bilan de Prodware présente des fonds propres de 88 ME, en progression de 4,7 ME par rapport au 31 décembre 2021.

Chiffre d'affaires au 3e trimestre

Prodware a réalisé au 3e trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 36,4 ME (31,2 ME sur la même période de 2021), soit une croissance de 16,8%.

Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, le revenu atteint 124 ME, en hausse de 9,9%, contre 112,8 ME. L'activité SaaS poursuit son essor avec une progression de 16,2% et représente 26,3% du revenu (+1,5 point).

Perspectives

Prodware entend continuer au cours des prochains mois sa trajectoire de croissance basée sur la montée en puissance du modèle de revenu récurrent et sur ses offres à forte valeur ajoutée à destination de la transformation digitale des ETI et filiales de Grands Comptes.