Prodware : en petite croissance à données comparables

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2019, le chiffre d'affaires de Prodware ressort à 188,6 millions d'euros (175,9 ME en 2018), soit un gain de 7,3%. Retraité des acquisitions AIGA-CTAC réalisées en 2018 et de la neutralisation du chiffre d'affaires intégré (ex-activité Retail et Digital), l'activité progresse de +0,8%.