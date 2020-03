Prodware : croissance de l'Ebitda et du bénéfice net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 de Prodware ressort à 187,7 ME contre 175,9 ME en 2018, soit une hausse de 6,7%. Faisant la part belle aux ventes en mode SaaS (38,9 ME en hausse de 34,8% par rapport à l'exercice précédent) de ses solutions, le développement de Prodware s'est accéléré dans les créneaux à plus forte marge et offrant davantage de récurrence. En 2019, l'EBITDA affiche une croissance de 10%, à normes constantes, en faisant abstraction du retraitement des loyers imposés par la nouvelle norme IFRS 16. En données publiées, la hausse de cet indicateur affiche +45,2%. La maîtrise des charges de personnel et la croissance de l'activité sont les deux principaux facteurs ayant conduit à l'amélioration de l'EBITDA. Le résultat opérationnel courant, qui intègre une augmentation sensible des dotations aux amortissements et provisions (+94% avec retraitements IFRS 16 et +17,8% à normes constantes) ressort en légère progression à 17,3 ME (+2,7% comparé à 2018).

Le résultat net part du groupe atteint 10,5 ME en 2019 contre 9,1 ME soit une progression de 15,6% par rapport au précédent exercice (+17,4% à normes constantes).

Au 31 décembre 2019, la structure bilancielle de Prodware présente des fonds propres de 144,8 ME, en hausse de 4,8% par rapport au 31 décembre 2018, tout en tenant compte d'un auto-contrôle de 5,3% de son capital, acquis sur l'exercice 2019. Le montant de la dette nette, hors prise en compte des passifs locatifs nés de l'application de la nouvelle norme IFRS 16, atteint 83,2 ME, faisant ressortir un gearing de 0,6 fois les fonds propres et un ratio de levier maîtrisé à 2,3x l'EBITDA 2019 à normes constantes.

Prodware va "poursuivre en 2020 ses efforts pour dynamiser son activité en s'appuyant sur son approche innovante d'accompagnement de la transformation digitale de ses clients et sur le développement de son capital humain". En parallèle, le groupe va renforcer ses positions géographiques existantes. Ceci permettra selon le groupe "une croissance encore plus profitable de son chiffre d'affaires". Enfin, Prodware s'attachera dans le choix de ses segments stratégiques "à nourrir son modèle économique robuste, alliant récurrence du revenu et customisation des solutions innovantes afin de garantir l'accroissement durable de ses performances économiques".