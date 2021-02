Prodware : chiffre d'affaires 2020 en retrait modéré

(Boursier.com) — Prodware a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 172,4 ME contre 187,7 ME en 2019, soit une baisse de 8,1%. Retraité de la sortie du périmètre des activités d'intégration de Prodware Israël, l'activité ressort à 164,9 ME en diminution plus modérée de 5,6%. Au 4ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires enregistre une baisse de 11,1% en données publiées par rapport à la même période de 2019. A périmètre comparable, l'activité est en recul de 5,3%.

Le chiffre d'affaires de l'Edition en propre (33,4% du chiffre d'affaires global) est de 57,6 ME en retrait de 6,2% par rapport à 2019. Les ventes en mode SaaS s'élèvent à 45 ME, en progression sensible de 15,6% par rapport à l'exercice précédent. Elles représentent désormais 26,1% du chiffre d'affaires total de Prodware. Au cours des trois dernières années, le montant des ventes en mode SaaS et leur proportion dans le revenu global ont doublé, validant la stratégie du plan 2017-2021 visant à renforcer la récurrence du revenu et l'accroissement des marges. Dans un contexte d'accélération de la transformation digitale des entreprises lié à la crise sanitaire, le SaaS se révèle, avec le collaboratif, comme une solution particulièrement adaptée pour faciliter le télétravail.

Sur le plan géographique et du fait du contexte, l'activité reste correctement orientée avec notamment une croissance du revenu en Allemagne (+3,2%). Seule la zone francophone, qui représente 63 ME (soit 36,5% du total), est en retrait de 16% en raison de la fermeture de nombreux sites clients pendant les périodes de confinement sanitaire.

Prodware rappelle avoir adapté, tout au long de cette année exceptionnelle, ses charges à son niveau d'activité afin de préserver ses marges et ses liquidités. Grâce à la gestion prudente de ses ressources et à la croissance de ses ventes en mode SaaS, le groupe anticipe une amélioration de ses indicateurs de rentabilité pour 2020 malgré la diminution de son chiffre d'affaires liée à la fois à une baisse de l'activité des services et un lissage du revenu licence désormais en mode Saas.