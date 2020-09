Prodware : cède sa filiale en Israël

Prodware : cède sa filiale en Israël









(Boursier.com) — Dans un environnement économique perturbé par la crise de la Covid-19, Prodware poursuit son plan stratégique 2016-2021 lui permettant ainsi de renforcer, en Europe, ses positions de partenaire de référence des ETI et des filiales de grands comptes dans leur transformation digitale.

Prodware a en effet mis en oeuvre des initiatives majeures pour réallouer la majorité de ses investissements humains et financiers en Europe et au Royaume Uni. Le choix de cette zone/pays à fort potentiel s'est effectué sur la base d'études minutieuses qui ont permis d'identifier des atouts de premier plan : une volonté affichée de la majorité des gouvernements européens de soutenir massivement la reprise et de se réindustrialiser pour retrouver une souveraineté nationale (et européenne) ; une position déjà forte de Prodware ; un nombre important de sociétés " Corporate and Enterprise " qui sont les cibles privilégiées de Prodware.

En parallèle, Prodware entend impliquer de manière plus forte ses centres de nearshore, situés en Europe de l'Est, pour accroitre les capacités du Groupe sur certaines offres de service.

Dans ce contexte, le Groupe annonce avoir signé un protocole d'accord concernant la cession de sa filiale Prodware Israël au fond d'investissement Babylon, leader en Israël sur le secteur de l'IT, associé à Yossi Haimov, actuel directeur de Prodware Israël. La réalisation définitive de la transaction est soumise à certaines conditions suspensives, usuelles dans ce type de transaction, et devrait intervenir dans les prochaines semaines. Cette cession se fait dans une excellente perspective de maintien d'une collaboration, notamment dans le cadre de projets internationaux et de partages d'expertises.

A noter que le centre de Recherche et Développement de Prodware en Israël, ainsi que le Scale Up 365x, ne sont pas cédés et restent dans le groupe. L'innovation et l'édition de solutions sectorielles et métiers restent en effet deux piliers stratégiques du modèle de Prodware. Cette opération s'inscrit en parallèle de la cession, il y a quelques mois, des activités du Groupe en Tunisie aux précédents dirigeants de la filiale.