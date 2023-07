Prodware : Bonne orientation de l'activité au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 108,3 ME, contre 87,3 ME au 1er semestre 2022, en nette augmentation de 24,1% en données publiées. Retraitée de la contribution de la nouvelle acquisition WESTPOLE, intervenue en mars 2023, la croissance à périmètre constant s'établit à 4,9%. Dans un contexte macro-économique incertain, le groupe Prodware poursuit ses efforts pour consolider son modèle économique en renforçant sa croissance organique tout en développant une politique de croissance externe ciblée.

Le chiffre d'affaires de l'Edition en propre poursuit sa progression à 36,2 ME (+20%) et représente 33,4% du revenu global.

L'activité Intégration/Services ressort à 38,5 ME soit une croissance de 16,3%.

Le revenu en mode SaaS comprenant les activités services associés (51,8% de l'activité globale) est en forte croissance de 18,2% et s'établit à 56,1 ME. Prodware tire parti des efforts menés depuis plusieurs années pour renforcer la récurrence de ses revenus, source d'amélioration des marges et de réduction de la volatilité de son activité.

Sur le plan géographique, la part des ventes à l'international progresse significativement grâce à l'intégration de la nouvelle entité WESTPOLE. Le chiffre d'affaires à l'international représente 67,5 ME, soit 62,3% du CA total contre 50,3% pour la même période de 2022, soit une hausse de 12 points.

Des perspectives favorables

Prodware anticipe la poursuite de la progression de son activité au 2nd semestre portée aussi bien par ses activités historiques que par la contribution de sa nouvelle entité WESTPOLE BELUX, spécialisée sur le secteur Public et la Banque/Assurances.