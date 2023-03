(Boursier.com) — Prodware acquiert Westpole Belux pour renforcer sa présence en Europe.

Présent dans 4 pays -Belgique, Luxembourg, France et Italie-, Westpole Belux possède plus de 40 ans d'expertise dans les technologies de l'information : services externalisés, gestion des processus commerciaux, cloud computing et solutions de cybersécurité. Westpole Belux gère notamment les Systèmes d'Informations stratégiques des institutions gouvernementales en Belgique, au Luxembourg et en Italie, ainsi que ceux de l'Union européenne. Très présent auprès de grands comptes industriels, le Groupe est également très bien implanté sur les marchés publics et bancaires. Westpole Belux compte environ 400 collaborateurs et réalise un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Ce rapprochement, qui répond pleinement à la stratégie de croissance de Prodware, présente des synergies de premier plan :

- Renforcement des positions existantes et extension géographique (Italie),

- Enrichissement du portfolio (particulièrement sur les sujets de sécurité, de Cloud et Compliance sur lesquels Westpole Belux possède une expertise reconnue),

- Positionnement sur de nouveaux secteurs tels que les marchés publics et le bancaire.

"Prodware et Westpole Belux sont deux entités incontestablement compatibles et très complémentaires. Ce rapprochement, fondé sur de nombreuses synergies, va créer beaucoup de valeur pour les deux groupes au service de tous, aussi bien pour les collaborateurs, les clients que les partenaires", indique Alain Conrard - CEO Prodware Group.

En séance, l'action Prodware grimpe de 0,5% à 8,4 euros.