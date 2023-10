(Boursier.com) — Prodware acquiert Protinus aux Pays-Bas pour accélérer son développement en Europe et renforcer son positionnement au Benelux.

Entreprise leader dans la fourniture de matériel informatique, de logiciels et de services pour le secteur public aux Pays-Bas, Protinus a généré plus de 295 millions d'euros de revenus lors de l'année fiscale 2022. La société est spécialisée dans le service aux organisations disposant de plus de 5.000 employés : administrations locales et centrales, soins de santé, éducation et grandes entreprises.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de Prodware.