Prodware a enregistré de nombreux succès commerciaux au T4 2020

(Boursier.com) — En dépit d'une conjoncture économique dégradée, le groupe Prodware constate une nette reprise au 4ème trimestre 2020 des investissements technologiques de la part de nombreux clients, aussi bien des Entreprises de Taille Intermédiaire que des filiales de Grands Groupes.

Avec un besoin croissant de digitalisation, notamment des fonctions support, induit par la généralisation du télétravail, l'explosion de l'e-commerce et la recherche permanente de l'efficience opérationnelle, Prodware s'appuie sur ses partenariats technologiques prestigieux (Microsoft Dynamics 365, Sage, ...) et ses capacités d'innovation pour offrir des solutions adaptées à l'ensemble de ses clients.

Les nouvelles signatures enregistrées fin 2020 ont porté sur des sociétés de secteurs variés parmi lesquels l'industrie manufacturière - avec notamment la mise en place de solutions intégrant le jumeau numérique ou encore la Fab 4.0. - la production d''énergie éolienne et photovoltaïque, le conseil aux entreprises, la distribution et la santé. Prodware a contribué pour ses nouveaux clients à une refonte globale des processus clés ou à la transformation numérique de certains d'entre eux tels que la planification, l'analyse, le reporting. Sur la période, Prodware a également connu une demande soutenue de sociétés déjà clientes, telles que Manutan ou Jeff de Bruges pour adapter leur organisation aux contraintes liées à la crise sanitaire et favoriser le développement de leur activité.

Ces quelques exemples illustrent la pertinence de la stratégie du groupe Prodware qui vise à accompagner les entreprises dans des moments clés de leur croissance en combinant la meilleure technologie, la connaissance des processus métiers et la qualité dans l'implémentation et le maintien en exploitation des solutions.

"La crise que nous traversons a accéléré les projets liés à la transformation digitale pour une grande majorité de nos clients. Ils ont en effet compris qu'elle représente, certes des challenges mais aussi des opportunités pour peu qu'ils soient bien accompagnés. Ce constat vient d'ailleurs confirmer les résultats de la récente enquête publiée par le METI, en partenariat avec EY/APX et, qui fait état de 71% des dirigeants qui considèrent la crise comme un facteur accélérateur des investissements. Ainsi, dès le début du troisième trimestre, nous avons constaté une dynamique commerciale soutenue. Ceci s'est matérialisé par la signature de 10 nouveaux clients. Ces sociétés ont notamment choisi Prodware pour sa capacité, au-delà des enjeux technologiques, à appréhender les impacts disruptifs sur les modèles et organisations de nos clients, dans des environnements full Cloud" indique Frédéric Champalbert, Directeur Général de Prodware France.

