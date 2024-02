Prodware : 5% de croissance organique en 2023

(Boursier.com) — En séance, l'action Prodware gagne 1,7% à 8,9 euros. Le groupe a publié un chiffre d'affaires dynamique, porté par l'intégration des acquisitions réalisées en 2023.

Ainsi, sur cette année, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 380,6 millions d'euros (188,3 ME en 2022), en forte augmentation de +102,1% en données publiées. Retraitée de la contribution des acquisitions Westpole, Protinus & Nut Consulting, intervenues au cours de l'exercice, la croissance à périmètre constant s'établit à +5,1%, témoignant de la résilience du business model de Prodware dans une conjoncture économique globalement morose en Europe.

Grâce notamment à ses récentes acquisitions tactiques, Prodware ajoute à ses positions historiques sur les marchés SMB et SMC une bonne présence auprès des Grands Donneurs d'ordre du secteur Privé et Public. Le portfolio du groupe s'élargit aussi avec les métiers du 'Managed Sourcing et de l'IT Infrastructure Optimisation' particulièrement importants pour les clients à la recherche de toujours plus d'agilité et d'expertise.

L'activité Intégration/Services ressort à 72 ME soit une croissance de 2,1% et un poids de 18,9% dans le chiffre d'affaires total. Le revenu en mode SaaS, excluant la partie des services associés, affiche 55,9 ME en hausse plus soutenue de 7,8%. Prodware poursuit ses efforts pour favoriser la récurrence de ses revenus, afin d'accroître ses marges et de mieux anticiper ses besoins d'investissement.

Perspectives

Prodware va poursuivre son plan stratégique 2024-2026 en privilégiant l'approche 'one brand, one market' et développer les principaux métiers de la transformation digitale dans une approche de partenaire expert recherché par le marché.

Le groupe apportera une attention particulière à la maîtrise de ses charges en s'appuyant sur une meilleure absorption de ses frais fixes grâce à sa nouvelle taille proche de 700 ME sur la base du chiffre d'affaires 2023 proforma, c'est-à-dire Incluant les 3 acquisitions de 2023, comme si intégrées dans le périmètre du groupe au 1er janvier 2023.