Procter & Gamble se prend un savon à Wall Street

(Boursier.com) — Procter & Gamble, le colosse américain des produits de consommation, corrige de 4% avant bourse à Wall Street, suite à des prévisions financières inférieures aux attentes pour l'exercice 2023. Procter, pour le quatrième trimestre fiscal 2022, clos fin juin, est pourtant parvenu à dépasser les prévisions de marché en termes d'activité avec une croissance de 3% des revenus à 19,52 milliards, à comparer à un consensus de 19,4 milliards. Le bénéfice par action ressort à 1,21$, ratant de très peu le consensus. La croissance organique des revenus se monte à 7%. Un an avant, le groupe dévoilait sur la même période un bpa de 1,13$ et des revenus de 19 milliards.

Le groupe aux marques Tide ou Pampers, qui vient d'afficher sa meilleure croissance en 16 ans, juge néanmoins que les consommateurs commencent à réduire leurs dépenses. P&G s'attend à ce que le bénéfice par titre de l'exercice 2023 soit stable ou en hausse jusqu'à environ 4%. Le milieu de fourchette équivaudrait à 5,93 dollars par action, en dessous des prévisions de Wall Street qui étaient de 6,02$ par action. Le groupe prévoit que la croissance des ventes de l'exercice 2023 soit située entre 0 et +2%. Les effets de changes devraient constituer un vent contraire représentant environ trois points de pourcentage. La société s'attend enfin à une croissance organique des ventes de l'ordre de 3 à 5%, la plus faible depuis 2019...