Procter & Gamble : prévisions contrastées

(Boursier.com) — Procter & Gamble s'affiche en hausse avant bourse à Wall Street, alors que le géant américain des produits de consommation vient pourtant de réduire ses anticipations annuelles de profits, sur fond de moindres hausses des prix et de dépréciations sur l'activité Gillette. P&G enregistrerait jusqu'à 2,5 milliards de dollars de charges sur deux exercices en raison de la dépréciation des activités de Gillette et de la restructuration de certains marchés. Le groupe anticipe désormais un bénéfice par action 2024 en repli jusqu'à 1% ou conforme à celui de l'exercice 2023, par rapport à une guidance antérieure de croissance de 6 à 9%. En revanche, le bpa ajusté est maintenant attendu en haut de fourchette, en croissance de 8-9%, soit un niveau de 6,37 à 6,43$.

Sur le trimestre clos, deuxième trimestre fiscal, le groupe a fait état de revenus de 21,4 milliards de dollars, contre 20,8 milliards de dollars un an plus tôt et 21,5 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,84$ (+16%) contre 1,70$ de consensus.