Procter & Gamble maintient ses prévisions malgré le coronavirus !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Procter & Gamble, colosse américain des produits de consommation, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2020 un bénéfice ajusté par action de 1,17$ (+10%), à comparer à un consensus de place de 1,13$. Le bénéfice GAAP par action est ressorti à 1,12$. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 4,6% en glissement annuel pour ressortir à 17,21 milliards de dollars, inférieurs au consensus de marché. Fait notable, malgré l'épidémie actuelle de coronavirus et son impact sur l'activité mondiale, le groupe se permet de maintenir sa guidance annuelle de croissance organique hors effets de change, de bénéfices et de free cash flow ajustés. L'évolution des ventes annuelles est attendue entre +3 et +4% avec un impact négatif de deux points de pourcentage des effets de change. La croissance organique est toujours attendue entre 4 et 5%.

Le bpa dilué GAAP net annuel est attendu... en progression de 235% à 245%, avec toutefois un effet de base très favorable, puisque les comptes de l'an dernier avaient été déprimés par des charges de dépréciations relatifs à Gillette Shave Care. P&G confirme sa guidance 2020 de bénéfice ajusté par action, visant une croissance de 8 à 11% en comparaison de 2019.