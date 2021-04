Procter & Gamble maintient le cap et relève ses prix

(Boursier.com) — Procter & Gamble a dépassé les attentes au premier trimestre et va relever ses prix sur certains produits. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 3,27 milliards de dollars soit 1,26$ par titre, contre 2,92 milliards de dollars un an avant. Les ventes ont totalisé 18,1 milliards de dollars, contre 17,2 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 1,19$ de bénéfice par titre pour 17,96 milliards de recettes. Le groupe aux marques Gillette, Oral-B ou Tide prévoit toujours, pour l'exercice 2021, un bénéfice ajusté par action en croissance de 8% à 10%. Le groupe a commencé à relever les prix sur certains produits pour bébé, produits de soins féminins ou produits pour l'incontinence. Il répercute ainsi la hausse des coûts.