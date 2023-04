Procter & Gamble dope ses prévisions de ventes

(Boursier.com) — Procter & Gamble grimpe avant bourse à Wall Street, alors que le géant américain des biens de consommation vient de relever ses estimations annuelles de ventes, avec la hausse des prix. Le groupe a par ailleurs dépassé les prévisions de résultats sur le trimestre clos avec les hausses de prix répétées. La croissance au troisième trimestre fiscal atteint 4% en données consolidées et 7% en organique, avec des revenus de 20,1 milliards de dollars. Le bénéfice net dilué par action a été de 1,37$, une hausse de 3% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était de 1,32$. Le cash flow opérationnel trimestriel a atteint 3,9 milliards de dollars. Le bénéfice net s'est établi à 3,4 milliards. Le fabricant des shampoings Pantene et des détergents Tide a signalé une baisse de 3% de ses volumes globaux au troisième trimestre, mais les prix moyens de ses catégories de produits ont augmenté dans le même temps de 10%, soutenant l'activité et les marges.

P&G a relevé ses prévisions de ventes de l'exercice 2023, tablant sur une croissance d'environ 1% par rapport à l'exercice précédent, alors que le groupe envisageait auparavant une stabilité ou une baisse allant jusqu'à 1%. La société a également relevé ses perspectives de croissance organique des ventes à environ 6% par rapport à l'exercice précédent, contre une fourchette antérieure de 4 à 5%. Le taux de change devrait constituer un vent contraire de cinq points de pourcentage pour la croissance globale. P&G a maintenu ses perspectives de croissance du bénéfice net dilué par action pour l'exercice 2023 dans la fourchette de 0 à 4%. P&G s'attend à ce que le bpa se situe dans la partie inférieure de cette fourchette des prévisions de l'exercice. Enfin, la multinationale a relevé la limite supérieure de son objectif de rachats d'actions pour l'exercice 2023, avec une fourchette désormais logée entre 7,4 milliards de dollars et 8 milliards de dollars d'actions ordinaires. P&G s'attend aussi à payer pour environ 9 milliards de dollars de dividendes.

Les produits fabriqués par des entreprises telles que P&G sont généralement parmi les derniers à voir une faiblesse de la demande pendant les ralentissements économiques, contrairement aux articles discrétionnaires tels que les appareils électroménagers et les meubles. Ces entreprises ont augmenté leurs prix à plusieurs reprises pour répercuter les coûts élevés des intrants qui découlaient des problèmes de la chaîne d'approvisionnement et ont été aggravés par la crise ukrainienne en 2022, rappelle Reuters. La marge brute de P&G au troisième trimestre a augmenté de 150 points de base par rapport à il y a un an. Le groupe s'attend maintenant à un impact annuel d'environ 3,5 milliards de dollars lié à la hausse des coûts des produits de base et du fret.