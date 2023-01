Procter & Gamble dope ses prévisions de ventes

(Boursier.com) — Procter & Gamble, le géant américain des produits de consommation, a publié pour son deuxième trimestre fiscal 2023 juste clos un bénéfice par action conforme aux attentes à 1,59$, ainsi que des revenus de 20,8 milliards de dollars à comparer à un consensus de 20,7 milliards. Les ventes totales ont décliné de 1% en glissement annuel, alors que la croissance organique est ressortie positive de 5%. Le groupe maintient ses estimations en termes de croissance annuelle du bénéfice par action et de cash flow, et rehausse sa guidance de ventes.

"Nous avons obtenu de solides résultats au deuxième trimestre de l'exercice 2023 dans ce qui continue d'être un environnement de coûts et d'exploitation très difficile", a déclaré Jon Moeller, président du conseil d'administration et CEO. "Les progrès dans nos plans pour l'exercice fiscal nous permettent de relever nos perspectives de croissance des ventes pour l'exercice 2023 et de maintenir notre fourchette d'orientation pour la croissance du BPA malgré des vents contraires importants. Nous restons attachés à nos stratégies intégrées d'un portefeuille de produits ciblé, de supériorité, de productivité, de perturbations constructives et d'une structure organisationnelle agile et responsable. Ces stratégies nous ont permis de créer et de maintenir une forte dynamique. Elles restent les bonnes stratégies pour naviguer à travers les défis à court terme auxquels nous sommes confrontés et continuer à offrir une croissance équilibrée et une création de valeur".

Les ventes de l'exercice sont désormais attendues stables ou en repli jusqu'à 1%. La croissance organique est espérée entre 4 et 5%. Le bénéfice dilué par action est toujours anticipé stable ou en hausse jusqu'à 4%, en comparaison d'un niveau de 5,81$ en 2022. La société a ajouté qu'étant donné les vents contraires importants et persistants des coûts des matières premières et des matériaux et les effets des taux de change, elle continuait de s'attendre à ce que le bénéfice par action se situe dans la partie inférieure de la fourchette des prévisions de l'exercice.