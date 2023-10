Procter & Gamble dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Procter & Gamble a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 des ventes en croissance de 6% à 21,9 milliards de dollars, avec une progression organique de 7%. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a augmenté de 17% en glissement annuel à 1,83$. Le consensus était de 1,63$ de bénéfice ajusté par titre et 20,5 milliards de dollars de revenus. "Nous avons enregistré de très bons résultats au premier trimestre de l'exercice 2024, nous mettant sur la bonne voie pour atteindre l'extrémité supérieure de nos prévisions pour l'exercice en matière de ventes organiques et de croissance du bénéfice par action de base", a déclaré Jon Moeller, président du conseil d'administration et directeur général. "Nous restons attachés à notre stratégie intégrée d'un portefeuille de produits ciblé de catégories d'usage quotidien où la performance détermine le choix de la marque, la supériorité - en termes de performance du produit, d'emballage, de communication de la marque, d'exécution au détail et de valeur pour le consommateur et le client -, productivité, disruption constructive et une organisation agile et responsable. L'exécution de cette stratégie par l'équipe P&G nous a permis de créer et de maintenir une forte dynamique".

Le groupe maintient ses prévisions en termes de croissance organique des ventes et de progression du bénéfice par action pour l'exercice 2024.