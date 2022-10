Procter & Gamble bat le consensus avec la hausse des prix

(Boursier.com) — Procter & Gamble grimpe avant bourse à Wall Street ce mercredi, alors que le géant américain des produits de consommation a dépassé les attentes de marché pour le troisième trimestre calendaire - son premier trimestre fiscal. Profits et ventes sont ressortis supérieurs aux attentes, avec la hausse de 9% des prix, compensant les effets de change et des volumes déclinants. Sur ce premier trimestre de l'exercice 2023, le groupe a dégagé un bénéfice net de 3,94 milliards de dollars et 1,57$ par titre, contre 4,11 milliards et 1,61$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,57$, contre un consensus de 1,55$ mesuré par FactSet. Les ventes se sont améliorées de 1,3% à 20,61 milliards de dollars, malgré un recul de 3% des volumes. Le consensus était de 20,3 milliards de dollars. Néanmoins, P&G se montre prudent, ajustant en baisse ses estimations de ventes du fait du dollar fort et de l'inflation. Le groupe dit désormais envisager un repli de 1 à 3% des revenus 2023, contre une précédente guidance allant de la stabilité à +2%.