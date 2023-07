Processeurs : les géants américains s'inquiètent des restrictions à l'export

(Boursier.com) — Les dirigeants des grands fabricants de puces américains ont demandé la semaine dernière aux responsables de l'administration Biden d'étudier l'impact des restrictions à l'exportation et de faire une pause avant d'en adopter de nouvelles, selon Bloomberg. Citant des personnes familières avec les discussions, l'agence a rapporté que les DG d'Intel, Nvidia et Qualcomm avaient présenté leurs arguments aux responsables de Biden, avertissant que les contrôles à l'exportation pourraient nuire au leadership américain dans l'industrie des puces et entraîner une baisse de la demande pour les usines américaines. Des sources ont ajouté que les responsables de l'administration Biden avaient écouté mais s'étaient abstenus de prendre des engagements...