Procès en contrefaçon : décision juridique favorable à Mastrad

(Boursier.com) — Mastrad , marque d'outils culinaires innovants annonce le gain de son procès à l'égard de la société Consortium Ménager Parisien qui est condamnée à lui verser 150 000 euros de dommages-intérêts et 23.000 euros de frais irrépétibles.

Dans le procès en contrefaçon qui l'opposait à la société Consortium Ménager Parisien (CMP) sur son produit Top Chips, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Paris en faveur de Mastrad. En conséquence, Consortium Ménager Parisien (CMP) a été condamné à verser 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de contrefaçon et 23.000 euros de frais. (Voir communiqué officiel ci-après).

Ce jugement illustre la politique systématique de dépôt de brevets qui permet au Groupe de défendre efficacement ses innovations. En effet, la stratégie de Mastrad comprend des développements de ses gammes de produits et de ses applicatifs qu'il protège au travers de brevets, marque, modèles ou copyright. Cette condamnation confirme la volonté du Groupe de défendre sa marque et ses produits.

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : "Cette condamnation témoigne notre détermination à défendre notre marque et nos produits. Elle illustre également le bien fondé de notre politique systématique de brevets. Notre produit Top chips, plusieurs fois récompensé, conçu et testé dans nos laboratoires, a déjà été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Il est une parfaite illustration du savoir-faire de Mastrad : un produit innovant, abordable, convivial, conçu pour être pratique, efficace, hygiénique, durable, et donc utile, avec des résultats sains et gourmands, permettant de simplement mieux manger."