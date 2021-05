Proactis : un bénéfice semestriel de 0,8 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Proactis sur le semestre s'achevant au 31 janvier 2021 s'élevait à 5,5 millions d'euros, soit une baisse de 10% par rapport au 31 janvier 2020 (6,2 ME un an plus tôt). Cela s'explique principalement par le non-renouvellement des contrats intégrant des technologies partenaires ou par une diminution de valeur des contrats qui correspond à l'annulation de l'élément relatif aux technologies partenaires.

L'Ebitda est en retrait à 0,6 ME sur la période (1 ME sur les 6 mois se terminant au 31 janvier 2020). Cette baisse est directement imputable à la variation de chiffre d'affaires.

Le résultat net part du groupe sur le semestre est de 0,8 ME (1 ME un an plus tôt).

Au 31 janvier 2021, la trésorerie était de 0,8 ME, en diminution par rapport à la position de trésorerie enregistrée au 31 juillet 2020 (1,6ME).