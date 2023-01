Proactis renoue avec les bénéfices sur 2022

(Boursier.com) — Sur l'exercice clos au 31 juillet 2022, le chiffre d'affaires de Proactis a diminué de -5% à 14,4 millions d'euros. Cette tendance est principalement due au non-renouvellement des contrats intégrant des technologies partenaires ou est en lien à l'annulation de produits non stratégiques pour le Groupe.

La société a enregistré un Ebitda de 2,8 ME pour l'exercice clos au 31 juillet 2022. Il était de 3,6 ME pour l'exercice fiscal 2021.

Le résultat net s'élève à 0,3 ME (-0,5 ME pour l'exercice clos au 31 juillet 2021).

Au cours de l'exercice clos au 31 juillet 2022, les flux de trésorerie d'exploitation du Groupe s'établissaient à 2,3 ME. Les investissements en capitaux sont restés significatifs, à 2 ME, et sont toujours orientés sur la suite de solutions stratégiques de l'entreprise : The Business Network. Le Groupe disposait d'un solde de trésorerie positif de 0,9 ME au 31 juillet 2022 (1 ME au 31 juillet 2021).