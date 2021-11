Proactis : le résultat est quasiment à l'équilibre en 2021

(Boursier.com) — Sur l'exercice clos au 31 juillet, le chiffre d'affaires de Proactis a diminué de -10% par rapport à l'exercice clos le 31 juillet 2020. Cette tendance est principalement due au non-renouvellement des contrats intégrant des technologies partenaires ou est en lien à l'annulation de produits non stratégiques pour le Groupe. L'augmentation du chiffre d'affaires de la composante Services s'explique par les besoins supplémentaires des clients actuels.

Sur la base des calculs de valeur d'utilité établis pour le groupe Proactis SA, il a été nécessaire de constater une dépréciation complémentaire du Goodwill. Le calcul de la valeur d'utilité reflète le retard de conversion du pipeline et le ralentissement des activités liées au volume au cours de la période. La valeur recouvrable a été estimée sur la base de leur valeur d'utilité de 5,4 ME. Une dépréciation de 2 ME a donc été comptabilisée.

La société a enregistré un Ebitda de 3,6 ME pour l'exercice clos au 31 juillet 2021. Il était de 2,7 ME pour l'exercice fiscal 2020

Le résultat net s'élève à -0,5 ME (-9,8 ME pour l'exercice clos au 31 juillet 2020).

Au cours de l'exercice clos au 31 juillet 2021, les flux de trésorerie d'exploitation du Groupe s'établissaient à 1,8 ME. Les investissements en capitaux sont restés significatifs, à 2 ME, et sont toujours orientés sur la suite de solutions stratégiques de l'entreprise : The Business Network. Le Groupe disposait d'un solde de trésorerie positif de 1 ME au 31 juillet 2021 (31 juillet 2020 : 1,6 ME).