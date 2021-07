Proactis : le consortium d'acquisition détient plus de 30% du capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 11 juin 2021, Proactis Holdings plc et Cafe Bidco Limited ont annoncé être parvenus à un accord sur les termes et conditions d'une offre d'achat amicale par Cafe Bidco pour la totalité du capital social émis et à émettre de Proactis Holdings, autres que les actions de Proactis détenues ou contrôlées par des fonds conseillés et gérés par DBAY Advisors Limited.

Proactis SA indique que, à la suite de l'annonce et de la publication du document contenant l'ensemble des conditions de l'acquisition le 28 juin, le 23 juillet 2021 la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Gallas a validé le "Scheme of Arrangement". L'Ordonnance du Tribunal a maintenant été remise au "Registar of Companies in England and Wales" et, en conséquence, le "Scheme of Arrangement" est maintenant devenu effectif conformément à ses termes.

La totalité du capital social émis et à émettre de Proactis Holdings (autres que les actions de Proactis détenues ou contrôlées par des fonds conseillés et gérés par DBAY Advisors Limited) est désormais détenu par Cafe Bidco, qui est indirectement détenue par le Consortium d'Acquisition.

Il est prévu que les actions de Proactis détenues ou contrôlées par les fonds conseillés et gérés par DBAY Advisors Limited soient indirectement apportées à Cafe Bidco en temps voulu.

Proactis Holdings détient indirectement environ 88% du capital social émis de Proactis SA. Le consortium d'acquisition est donc indirectement propriétaire de plus de 30% du capital et des droits de vote de Proactis SA.

Pas d'OPA sur le solde du capital ?

La réalisation de l'acquisition déclenche l'obligation de lancer une offre publique d'achat sur le solde des actions Proactis SA non détenu par le consortium d'acquisition. Toutefois, à la connaissance de Proactis SA, les entités du Consortium d'acquisition ont l'intention de déposer auprès de l'AMF une demande de dérogation à l'obligation de lancer une telle offre publique d'achat obligatoire sur le solde des titres émis par Proactis S.A.