Proactis : le chiffre d'affaires recule au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre se terminant au 31 janvier 2022, Proactis réalise un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros, 17% de plus que le chiffre d'affaires au 31 janvier 2021 (5,8 ME). Cette augmentation fait suite à la mise en place de la nouvelle politique groupe de transfert de coûts (Management fees).

Le chiffre d'affaires opérationnel s'élève à 4,8 ME, soit en baisse de -13% par rapport au 31 janvier 2021. Ce recul s'explique principalement par le non-renouvellement des contrats intégrant des technologies partenaires ou par une diminution de valeur des contrats qui correspond à l'annulation de l'élément relatif aux technologies partenaires. La politique de transfert de coûts compte pour 1,9 ME.

L'Ebitda s'améliore à 1,1 ME sur le semestre (0,6 ME un an plus tôt).

Au 31 janvier 2022, la trésorerie s'établit à 0,5 ME, en diminution par rapport à la position de trésorerie de 1 ME enregistrée au 31 juillet 2021.