Proactis : l'activité recule nettement sur le semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Proactis réalise un chiffre d'affaires consolidé de 6,2 millions d'euros sur le semestre se terminant le 31 janvier 2020 (7,6 ME un an plus tôt). Il recule de -19%.

Le chiffre d'affaires du leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business est inférieur aux niveaux des périodes précédentes, principalement en raison du non-renouvellement des contrats et de la diminution de la valeur des contrats. La plupart des diminutions de valeur des contrats correspond à l'annulation de l'élément relatif aux technologies partenaires. De même, les non-renouvellements concernent en majorité des contrats intégrant des technologies partenaires. La composante Services du chiffre d'affaires (-20%) reflète la tendance des revenus SaaS (-19%).